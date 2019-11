Den TV Verl hatte Björn Hartwig schon vor Saisonbeginn ganz oben auf seiner Liste, als es darum ging, die Favoriten für die anstehende Meisterschaftssaison in der Landesliga zu benennen. Und tatsächlich belegen die Ostwestfalen nach fünf von 26 Spieltagen Platz eins in der 14er-Liga. Der TV Friesen rangiert derweil mit zwei Zählern Abstand auf Rang drei. „Von der Tabelle her ist es ein Spitzenspiel“, räumt der Coach der Handballer aus der Emsstadt ein. „Allerdings sollten wir uns davon nicht verrückt machen lassen.“

Zweifellos wird am Samstag noch nicht darüber entscheiden, wer sich letztlich über den Verbandsliga-Aufstieg freuen darf, aber einen ersten Fingerzeig, zu was die Telgter 2019/20 in der Lage sind, darf die Anhängerschaft schon erwarten.

„Verl steht zu Recht da oben, hat aber auch ein, zwei Schwächen“, berichtet Hartwig. „Verl hat einen ausgeglichenen Kader, einen neuen jungen Torwart und Spieler, die die Sache in die Hand nehmen, wenn es darauf ankommt.“ Aber auch von den Qualitäten seines Aufgebotes ist der Übungsleiter der Friesen überzeugt. „Es wird für beide Seiten nicht leicht.“

Erfreulich stellt sich im Vorfeld des Topduells die personelle Situation bei den Emsstädtern dar. Bis auf Benedikt Müller, dem immer noch Fußprobleme zu schaffen machen, sind alle Akteure an Bord. Alles ist also vorbereitet. Man darf gespannt sein, was die Spitzenteams daraus machen.