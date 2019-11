Tag der offenen Tür im Beverstadion: Mit 2:5 (0:3) unterlagen die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern am Sonntag dem Tabellendritten Germania Hauenhorst.

Zur ungewohnten Mittagszeit kamen sie dabei ganz schlecht aus den Startlöchern. „In der ersten Halbzeit hat überhaupt nichts funktioniert. Wir haben überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Ich bin das erste Mal laut geworden in der Kabine“, sagte BSV-Trainer Daniel Stratmann . Der Regionalliga-Absteiger brauchte fünf Chancen für die ersten drei Tore.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Blau-Weißen mit mehr Willen. Trotzdem setzte es durch Lina Jäger zunächst das 0:4 (52.), ehe eine Gäste-Akteurin den eigenen Pfosten traf. Nele Koenen (55.) gelang aus kurzer Entfernung das 1:4. Laura Rieping verkürzte nach einem Foul an Julia Mende im Nachschuss vom Elfmeterpunkt auf 2:4 (64.). Isabell Scheinig erstickte alle BSV-Hoffnungen auf eine Wende mit ihrem 5:2 (71.). „Allen fünf Toren sind individuelle Fehler vorausgegangen. Unser Problem ist, dass wir die Fehler des Gegners nicht so ausnutzen“, so Stratmann.

BSV-Damen: Lenz – Mahnke, Kuhlenkötter (73. Gerdes), Koe­nen, Oberhoff (46. Mende) – Glenzki (73. Meimann), Rieping, Dießelberg (58. Poßmeier), Weber, F. Kemper – Haverkamp. Tore: 0:1 und 0:2 Höfker (14./21.), 0:3 Scheinig (41.), 0:4 Jäger (51.), 1:4 Koenen (55.), 2:4 Rieping (64.), 2:5 Scheinig (71.).