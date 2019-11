Die BSV-Volleyballerinnen hatten vier Wochen Zeit, sich auf das vierte Saisonspiel bei den Skurios Volleys Borken (Samstag, 19.30 Uhr) vorzubereiten. Jetzt geht es Schlag auf Schlag, bis Anfang März spielt der Zweitliga-Aufsteiger fast nonstop an jedem Wochenende. Am 29. Dezember und Mitte Februar haben die Ostbevernerinnen mal frei, sonst sind sie immer gefordert – zweimal sogar an einem Doppelspieltag.

„Erst einmal freuen wir uns, dass es nach der langen Pause wieder losgeht“, sagt Dominik Münch . Der Trainer weiß aber auch: „Es wird die eine oder andere Phase kommen, in der es für die Mannschaft belastender wird.“ Vor allem dann, wenn Spielerinnen erkranken, sich verletzten, aus beruflichen Gründen oder wegen des Studiums gefordert sind. „Auch darauf müssen wir uns einstellen“, sagt der Coach.

Eine große Umstellung sei die Vorbereitung auf den jeweils nächsten Gegner. „Bislang hatten wir immer mindestens zwei Wochen dafür Zeit, demnächst ist es nur noch eine“, so Münch. Bei nur drei Trainingseinheiten pro Woche ist das Zeitfenster deutlich kleiner. „Abwarten, ob und wie wir das gewuppt kriegen und wo wir Schwerpunkte setzen müssen.“

Münch lässt das alles gelassen auf sich zukommen. „Für das Spiel in Borken sind wir ja jetzt gut ausgeruht.“