Längst nicht jeder Experte der Fußball-Bezirksliga 12 hatte die Ibbenbürener Spielvereinigung vor der Saison oben auf dem Zettel. Auch Marius Schulz nicht, der Co-Trainer der SG Telgte . Seine Mannschaft muss am Sonntag beim Tabellenfünften antreten.

„Ibbenbüren spielt eine sehr gute Saison mit einer kompakten, sehr homogenen Truppe“, sagt Schulz. „Es wird schwierig, dort etwas zu holen.“ Die 2:7-Niederlage der ISV zuletzt bei Borussia Münster bewertet er so: „Auch da hat Ibbenbüren gut mitgespielt. Die Höhe des Ergebnisses ist eher unglücklich.“ Schulz und Trainerkollege Mario Zohlen stellen ihr Team auf einen offensiven Gastgeber ein. „Ibbenbüren ist der Favorit. Mit einer kompakten Defensive und unseren schnellen Leuten vorne wollen wir etwas versuchen.“ Warum sollte das nicht klappen? Wer in doppelter Unterzahl bei Spitzenreiter SC Greven 09 gewinnt, der kann auch beim Fünften etwas mitnehmen.

Mit dem 3:0-Sieg zuletzt gegen BW Aasee sind die Telgter runter von den Abstiegsrängen auf den elften Platz gesprungen. „14 Punkte sind ganz ordentlich, aber bis zur Winterpause wollen wir noch etwas draufpacken“, sagt Schulz.

Wegen seiner Roten Karte ist mit Konstantin Schoof einer der Sechser gesperrt. Außenbahnspieler Lukas Kleinherne fällt aus, weil er sich im Training verletzt hat. „Er ist übel umgeknickt“, berichtet der Co. Das Trainergespann der SG muss in Ibbenbüren umstellen, wahrscheinlich wird Josef Maffenbeier in die Startformation zurückkehren.