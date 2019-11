Handball: Landesliga 2

Die Szene Mitte der zweiten Halbzeit war symptomatisch: Philipp Dichtler wirft den Ball über den Torwart, doch die Kugel fliegt von der Unterkante der Latte an die Innenseite des linken Pfostens, dann an die Innenseite des rechten Pfostens und schließlich dem Keeper in die Hände. An einem Abend, an dem selbst der sonst so treffsichere Linksaußen des TV Friesen nicht auf Touren kam, gingen die Telgter leer aus. Der Landesligist verlor mit der 22:27 (13:12)-Niederlage gegen die SpVg Hesselteich-Siedinghausen den Kontakt zur Tabellenspitze.

Nur am fehlenden Glück lag es aber nicht, dass das Match den Gastgebern nach starker Anfangsphase aus den Händen glitt. Mit einer starken Deckung und einem sauberen Torabschluss gingen die Telgter nach einer Viertelstunde mit 9:4 in Führung. Weil sie dann aber nicht nur an Latte und Posten, sondern immer wieder am Keeper scheiterten, glich der Gast zum 12:12 aus. „Der Torwart hat uns gefühlt so viele freie Würfe weggenommen, wie wir Tore erzielt haben“, sagte Friesen-Trainer Björn Hartwig später.

In der entscheidenden Phase des Spiel leisteten sich die Hausherren schwache Abschlüsse, technische Fehler und Missverständnisse. Die Quittung war ein 16:23-Rückstand (49.). Angeführt von Christopher Kohl im Rückraum Mitte schöpfte der TV Friesen beim 19:23 noch Hoffnung, doch mit dem Treffer zum 19:24 (56.) war eine Vorentscheidung gefallen. „Das war ein gebrauchter Tag“, stöhnte Hartwig. „Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen, aber die Niederlage ist verdient. Wir müssen darüber reden, warum wir gegen die 5-1-Deckung Probleme bekommen haben. In der Abwehr haben wir über die Mitte zu viele leichte Tore zugelassen.“

Mit 7:7 Punkten stehen die Friesen im Mittelfeld. „Auf die Tabelle schauen, bringt ja nichts“, sagte Hartwig. „Mir ist eine Entwicklung wichtig, deshalb denken wir von Spiel zu Spiel. Mund abputzen, weitermachen.“

TV Friesen: Gerlach, Deppe – Kohl (5/1), Dichtler (4/1), Jashari (4), Kortenbrede (4), Langenberg (1), Flothkötter (1), Kostovski (1), Krause (1), Jung (1), Petzold, Erpenbeck.