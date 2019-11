Spätestens jetzt wird den Aufsteiger garantiert niemand mehr in der 2. Regionalliga unterschätzen. Bei den LippeBaskets Werne feierten die Telgte-Wolbeck Baskets den dritten Sieg in Folge. Eine starke Verteidigung bildete die Grundlage für den 77:70 (37:36)-Erfolg der Spielgemeinschaft. „Wir haben mannschaftlicher gespielt als Werne und deshalb auch verdient gewonnen“, meinte SG-Coach Marc Schwanemeier. Unter den Körben hatten die Gäste das Sagen, was sich vor allem in der Defense auszahlte.

Die Vorzeichen waren schlecht, weil sich im Training am Freitagabend zwei Spieler verletzt hatten. Shayan Anssari (Bänder im Fuß) und Sebastian König (Finger) fielen aus.

Nach ausgeglichenem Beginn zog Telgte-Wolbeck auf 23:15 davon und lag nach dem ersten Viertel mit 24:18 vorne. Im zweiten zeigten die Gäste wechselhafte Leistungen. Werne glich zum 29:29 aus, ehe die SG mit 35:29 in Führung ging, um die Hausherren zum Ende des Viertels auf 36:37 rankommen zu lassen.

Die zweite Halbzeit blieb spannend. Nach dem 46:46 legte Telgte-Wolbeck einen 10:0-Lauf zum 56:46 hin. Mit einem Vorsprung von 60:50 ging es ins letzte Viertel. Werne holte noch zum 67:70 auf, bevor die Telgte-Wolbeck Baskets in der Schlussphase sieben von acht Freiwürfen verwandelten.

SG Telgte-Wolbeck: Dam­mann (19), Blome (17), Simon König (13), Trindeitmar (8), Schmidt (7), Weichsler (5), Buckermann (4), Dohmen (4), Krone, Adel.