Was für ein tolles Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft: Vor der grandiosen Kulisse von 77 768 Zuschauern im legendären Londoner Wembley-Stadion gewann Sophia Kleinherne bei ihrem ersten Länderspiel für die deutschen Frauen gegen England mit 2:1 (1:1). Die 19-jährige Telgterin bekam es als Linksverteidigerin mit der sprintstarken Britin Nikita Parris zu tun, spielte über 90 Minuten durch und überzeugte mit einer guten Leistung. Zweimal versuchte sich Kleinherne mit Distanzschüssen in die Torschützenliste einzutragen, zielte aber nicht präzise genug. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war sehr zufrieden: „Es war ein wichtiges Spiel für uns für die Zukunft, weil wir einige Widerstände im Spiel zu überwinden hatten, speziell unsere jungen Spielerinnen.“