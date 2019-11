Die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern unterlagen beim Tabellenzweiten FSV Gütersloh II unglücklich mit 2:3 (1:2). Der entscheidende Treffer fiel sechs Minuten vor Spielende durch einen abgefälschten Distanzschuss von Gina Meierebert.

Ansonsten zeigte sich BSV-Trainer Daniel Stratmann sehr zufrieden: „Das war eine gute Teamleistung. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Die Gütersloherinnen haben brutal schnelle Außen. Ihre Qualität in der Offensive ist sehr hoch.“

Astrid Gerdes brachte die Gäste in der Tönnies-Arena in Führung (13.), als Laura Rieping sie bestens in Szene setzte. „Wir hatten das zweite Tor auf dem Fuß, aber der FSV hatte zuvor auch schon drei hochkarätige Chancen“, so Stratmann weiter. Kaltschnäuzig drehten die Gastgeberinnen das Spiel auf 2:1.

„Wir sind mit Feuer aus der Halbzeit gekommen.“ Kim Weber (47.) glich eiskalt zum 2:2 aus. Nachdem Kemper, Kuhlenkötter und Mende nicht trafen, machte Gütersloh den Sack zu.

BSV-Damen: Lenz – Oberhoff, Kuhlenkötter, Koenen, Dießelberg – Glenzki, Rieping, F. Kemper, Weber, Gerdes – Mende (78. Meimann). Tore: 0:1 Gerdes (13.), 1:1 Herick (37.), 2:1 Herick (45.), 2:2 Weber (47.), 3:2 Meierebert (84.).