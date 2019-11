Beim FC Münster 05 feierte Ems Westbevern am Sonntag den zweiten Sieg in Folge. Der A-Kreisligist gewann mit 3:1 (1:0). Christian Nosthoff wurde mit seinen beiden Toren in der 80. und 87. Minute zum Matchwinner für die Grün-Weißen, die durch Thilo Dierkes (43.) in Führung gegangen waren. Zwischen den eigenen Torerfolgen lagen allerdings auch bange Minuten.

„Uns kam sicherlich zugute, dass wir jeweils zum passenden Zeitpunkt unsere Tore erzielt haben“, sagte Ems-Trainer Andrea Balderi, der den Einsatz und die gute Moral seiner Elf herausstellte. Lob zollte er besonders Michael Lotte , Mats Ungruhe und Dennis Everwin aus der zweiten Mannschaft, die aufgrund der Personalpro­bleme in der Ersten eingesprungen waren.

In einer offenen Begegnung war Münster in den ersten 20 Minuten im Vorteil und hätte in Führung gehen können. Glück hatte Westbevern, als Felix Knülle kurz nach dem Ausgleichstreffer der Nullfünfer einen Handelfmeter an den Pfosten setzte. In der Schlussphase ließ Nosthoff den SV Ems mit seinem Doppelpack jubeln

SV Ems: Budde – Ungruhe (56. König), Kötter, K. Leifker, Knappheide (75. T. Leifker) – Wewelkamp (82. Everwin), Dierkes, Nosthoff, Lotte – Neufend, Weiß. Tore: 0:1 Th. Dierkes (43.), 1:1 Schober (69.), 1:2 und 1:3 Nosthoff (80./87.).