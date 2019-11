Die SG Telgte hat sich mit drei Mannschaften für die Leistungsliga qualifiziert. Die C1-Junioren setzten sich in der Qualifikationsrunde verlustpunktfrei als Gruppenerster mit 69:1 Toren durch. Die D1- und B1-Nachwuchskicker schafften jeweils als Gruppendritte den Sprung in die Beletage des heimischen Jugendfußballs. Einen überzeugenden Eindruck hinterließen auch die C2-Junioren, die es bei ihren sechs Erfolgen und einem Unentschieden auf 35:1 Treffer brachten.

Im Mädchenbereich sind die Emsstädter in sämtlichen Altersklassen vertreten. Sechs weibliche Nachwuchsteams machen die SG quantitativ zur Nummer zwei im Fußballkreis Münster. Dabei ragten die U 11-Mädchen besonders heraus. Sie gewannen alle ihre sieben Matches und freuten sich dabei über ein Torverhältnis von 76:5.

Bei den U 9-Mädchen ist die Zahl der Fußballerinnen so groß, dass sie in der anstehenden Hallenrunde mit zwei Aufgeboten an den Start gehen werden.