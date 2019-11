Die Sportkegler der SpG Ostbevern-Gütersloh müssen am Samstag (16 Uhr) beim SK Heiligenhaus II antreten. Der Tabellenführer der NRW-Liga hat in seinen Heimspielen noch keinen Punkt abgegeben und seine Gegner immer deutlich besiegt. Insofern ist davon auszugehen, dass auch die Ostbeverner chancenlos sein werden. Allerdings möchte der BSV mit mehr als 21 Wertungspunkten die Heimreise antreten und damit den Zusatzpunkt mitnehmen.

Die dritte Mannschaft (Oberliga) spielt am Sonntag (9.30 Uhr) bei BW Ottmarsbocholt auf ungeliebten Kunststoffbahnen. Auch sie hat das Ziel, zumindest den Extrazähler zu entführen. Die Drittvertretung der Spielgemeinschaft, Schlusslicht in der Bezirkliga, will am Sonntag (11 Uhr) auf eigenen Bahnen im Eastside gegen den Vorletzten BW Ottmarsbocholt II punkten.