Mit dem Tabellenzweiten kommt eines der spielstärksten A-Liga-Teams nach Westbevern. „Gelmer hat Qualität in seinen Reihen. Wir wollen ein guter Gegner sein,“ sagt Andrea Balderi. „Ein gutes Zweikampfverhalten und eine taktische Spielweise, die auf das Setzen von Nadelstichen ausgerichtet ist, kann uns helfen, den Gast zu ärgern. Nach zwei Siegen in Folge können wir einen weiteren Schritt nach vorne machen“, so der Emser Coach. Dabei sein wird wiederum Michael Lotte aus der zweiten Mannschaft. „Er gibt der Abwehr stabilen Halt.“ Balderi kann wieder auf Nils Engbeding, Valentin Eßing und Maurice Sandmann setzen. Fehlen werden Patrick Nosthoff, Oliver Hollmann, Daniel und Hendrik Schlunz.