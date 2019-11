Die Telgte-Wolbeck Baskets mischen die 2. Regionalliga weiter auf. Mit einem deutlichen 79:53 (46:23) gegen die Paderborn Baskets II machte der Aufsteiger am Samstagabend in der Telgter Zweifachhalle den vierten Sieg in Folge klar. Marc Schwanemeier denkt aber gar nicht daran, seine Blickrichtung zu ändern. Der Coach der Spielgemeinschaft schaut nach unten: „Der Tabellenletzte und -vorletzte haben auch gewonnen. Die Liga ist sehr ausgeglichen.“

Den Grundstein für den nächsten Heimsieg legte Telgte-Wolbeck in der ersten Halbzeit. „Wir haben sehr konsequent gespielt, auch gegen die Zonenpresse durch schnelles Umschalten“, lobte Schwanemeier. Die Gäste kamen nicht zum Zug. Bis zum 10:7 für die Hausherren blieben sie dran, dann enteilte die SG über 19:9 nach dem ersten Viertel auf 30:14 und 42:17. Jan Dammann, bester Schütze der SG, traf im zweiten Durchgang drei Dreier in Folge.

Im dritten Viertel schalteten die heimischen Baskets einen Gang runter. Nach dem 52:26 leisteten sie sich einige Ballverluste und fällten die falschen Entscheidungen. Vor dem letzten Abschnitt hieß es noch 60:41. Mit einem Zwischenspurt zum 66:41 nach 33 Minuten war die Vorentscheidung gefallen. Der Druck war in dieser Phase zu groß für die Paderborner. „Unser Ziel war es, eine 20-Punkte-Führung zu halten“, so Schwanemeier. Das gelang, am Ende waren es sogar 26 Zähler Vorsprung.

Am kommenden Wochenende hat die SG Telgte-Wolbeck spielfrei. Am 30. November will der Neuling seinen Höhenflug beim TVE Dortmund Barop fortsetzen.

SG Telgte-Wolbeck: Dam­mann (22), Schmidt (12), Blome (11), Sebastian König (10), Trindeitmar (10), Simon König (8), Krone (2), Ahmedin (2), Weichsler (2).