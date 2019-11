Das tat den Handballern des TV Friesen mal wieder richtig gut: Nach sehr wechselhaften Wochen gewann der Landesligist am Samstag beim Tabellenvorletzten Vorwärts Gronau mit 31:24 (20:7). „Ja, das war Balsam für die Seele“, sagte Trainer Björn Hartwig . In der ersten Halbzeit und in den letzten 20 Minuten der zweiten sah er „eine sehr gute Teamleistung, das war auf allen Positionen richtig gut.“ Mit einem Augenzwinkern erklärte Hartwig: „Da müssen wir erst nach Gronau in eine harzfreie Halle fahren, damit wir strukturiert und punktgenau die Angriffe ausspielen.“ Lustwürfe oder überhastete Abschlüsse leisteten sich die Telgter diesmal nicht.

In den ersten 30 Minuten fertigten die Gäste die Gronauer mit 20:7 ab. In der 6-0-­Abwehr machten sie das Zentrum dicht, Max Krause und Jan Philipp Kortenbrede verdienten sich im Innenblock Bestnoten. Und bei den Würfen über die Außen war Robin Gerlach, der einzige Friesen-Torwart an diesem Abend, zur Stelle. Nach einem 1:3-Rückstand flogen die Telgter über 10:3 und 16:6 auf 20:7 davon.

In den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel schwächelten die Gäste. „Da haben wir uns diesmal aber wieder rausgekämpft und sind nach einer Auszeit und einigen Wechseln ins Spiel zurückgekommen“, so Hartwig. Nachdem Gronau auf 20:25 verkürzt hatte, sorgten die Friesen mit dem 30:21 (54.) wieder für klare Verhältnisse.

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) erwarten sie in einem vorgezogenen Match den TV Werther.

TV Friesen: Gerlach – Dichtler (10/5), Petzold (5), Kohl (4), Flothkötter (3), Erpenbeck (2), Kostovski (2), Krause (2), Kleinekemper (1), Jashari (1), Kortenbrede (1), Langenberg, Jung.