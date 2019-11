459 Fans feiern volle Ausbeute – BSV Ostbevern bezwingt Berlin und Essen

Ostbevern -

459 Fans hatten am Samstag und Sonntag ausgiebig etwas zu feiern in der Beverhalle. Mit zwei Heimerfolgen gegen den VC Olympia Berlin (3:0) und VC Allbau Essen (3:1) verbesserten sich die BSV-Volleyballerinnen um Trainer Dominik Münch von Platz zwölf auf fünf in der 2. Bundesliga.