Mit einer zünftigen Siegesfeier im Hotel Waldmutter in Sendenhorst endete in ihrem 40. Jahr die Serie des Volksbank-Springpokals für Vereinsmannschaften des Kreisreiterverbandes Warendorf. Neben den fünf besten Teams waren zahlreiche Vorstandsmitglieder der platzierten Vereine, des Kreisreiterverbandes sowie Vertreter des Sponsors erschienen.

„Die vergangenen 40 Jahre beweisen nachdrücklich, dass unser gemeinsames Projekt eine absolute Erfolgsgeschichte ist“, wusste Norbert Eickholt , Vorstandsmitglied der Volksbank, die Geschichte der ältesten Reitsportserie im Kreis treffend zusammenzufassen. „Wir freuen uns schon auf das nächste Jubiläum“, gab Eickholt zu verstehen, dass der Wettbewerb auch weiter gefördert wird.

Die diesjährige Serie war äußerst spannend und endete mit einer echten Premiere. Denn nie zuvor in der 40-jährigen Geschichte gab es gleich zwei Vereinsmannschaften, die am Ende exakt die gleiche Punktzahl auf ihrem Konto hatten. So durften sich sowohl der RV Ostbevern als auch der RV Gustav Rau Westbevern mit jeweils 116 Punkten über den Sieg freuen. Als Belohnung erhielten beide Vereine die eigentlich nur für das Siegerteam ausgelobte Förderprämie in Höhe von 750 Euro.

Mit 110 Punkten landete die Equipe des RV Warendorf knapp geschlagen auf Platz drei. Die Plätze vier und fünf gingen an den RV Alverskirchen-Everswinkel (104 Punkte) und den RV Vornholz (100 Punkte). Insgesamt nahmen an der Serie 14 Teams teil.

Als Siegerin der Einzelwertung ließ sich Jaqueline Niebrügge vom RV St. Hubertus Füchtorf feiern. Die Plätze zwei und drei gingen an Hannah-Michelle Wilken (RV Warendorf) und Finja Bliesemann (RV Gustav Rau Westbevern).

Die 41. Auflage des Volksbanken-Springpokals startet mit ihrer ersten Etappe am 1. Juni 2020 beim RV Alvers­kirchen-Everswinkel. Die Stationen zwei und drei richten der RV Oelde (14. Juni) und der RV Ennigerloh-Neubeckum (2. August) aus. Das Finale findet beim RV Ostbevern am 23. August statt.