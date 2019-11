Unter erschwerten Bedingungen verbuchten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II ihren vierten Sieg im sechsten Saisonspiel. Der Verbandsliga-Aufsteiger lieferte dem OTSV Preußisch Oldendorf in kleiner Besetzung einen großen Kampf. Die BSV-Reserve gewann in Ostwestfalen mit 3:2 (14:25, 25:22, 25:22, 21:25, 15:8).

Trainer Hartmut Abrell musste kräftig improvisieren. Weil einige Spielerinnen verletzt ausgefallen sind, standen ihm nur noch sieben Kräfte inklusive Libera Jana Rolf zur Verfügung. „Wir hatten keine Auswechselmöglichkeit, und einige mussten Positionen besetzen, die sie sonst nie spielen“, erklärte der Coach.

Das ist auch der Grund, warum die Ostbevernerinnen im ersten Durchgang untergingen. „Mitte des zweiten Satzes haben wir den Dreh gekriegt“, so der Trainer. Das ließ sich am besten an Marie Kolkmann festmachen. Die gelernte Mittelblockerin musste als Annahme/Außenangriff aushelfen. „Sie hat sich dann gefangen. Das war eine gewisse Wende im Spiel“, so Abrell.

Sein Team gewann die Sätze zwei und drei, zeigte im vierten Abschnitt aber einige Konzentrationsprobleme. Besonders in dieser Phase fehlten die Alternativen auf der Bank. Im Tiebreak hatten die Gäste aber wieder alles im Griff. Sie dominierten von Anfang an.

Am kommenden Samstag erwartet die BSV-Zweite um 14.30 Uhr in der Beverhalle die dritte Mannschaft des USC Münster.

BSV-Frauen II: Peters, Kolkmann, Heitkötter, Plogmann, Hüttemann, Weusthof, Rolf.