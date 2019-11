Drei Siege haben zu acht Punkten und dem vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga geführt – eine Zwischenbilanz, mit der Trainer Fritz Krause und die Damen des SV Ems Westbevern gut leben können. Spielerisch gibt es aber noch Luft nach oben. Durch viele Eigenfehler macht sich das Team die Begegnungen manchmal selbst schwer. „Wir müssen weiter an der Konstanz arbeiten“, sagt Krause. „Am Samstag im Heimspiel gegen VSG Ibbenbüren muss bei uns alles passen, wenn wir dem Favoriten beikommen wollen. Dann gilt es, Einsatz und Willensstärke zu zeigen, aber auch selbst Druck auf den Tabellenführer zu entfalten.“ Ibbenbüren stellt eine erfahrene Truppe, die bereits vor zwei Jahren zusammenspielt und sich in dieser Saison wiedergefunden hat. „Zwölf Punkte und ein Satzverhältnis von 12:0 mit deutlichen Resultaten zeigen uns deutlich auf, wie schwer es für unseren kleinen Kader wird. Wichtig ist, dass wir eine gute Leistung abliefern und nach dem Spiel sagen können: Wir haben alles gegeben.“ Krause muss mit acht Akteurinnen auskommen, da Pauline Stübe nicht zur Verfügung steht. „Da wir nur eine Auswechselspielerin zur Verfügung haben, müssen wir auch innerhalb der Positionen mal wechseln.“ Gespielt wird am Samstag um 15 Uhr in der Sporthalle Westbevern-Dorf.