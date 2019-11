Die A-Junioren der SG Telgte sind in der Bezirksliga auf den achten Platz geklettert und damit auf einen Nichtabstiegsrang – und sie mussten dafür nichts tun. Weil sich der TuS Altenberge aus dieser Klasse zurückgezogen hat, werden alle Ergebnisse mit der Beteiligung des bisherigen Tabellenletzten gestrichen. Die Telgter hatten noch nicht gegen Altenberge gespielt.

Bis zur Winterpause bestreitet die U 19 der SG noch drei Partien. Am heutigen Samstag erwartet sie um 13 Uhr im Takko-Stadion den punktgleichen Tabellennachbarn Grün-Weiß Nottuln. „Es wäre sehr wichtig, die Punkte in Telgte zu behalten“, sagt SG-Trainer Friedhelm Mors. Bis auf Marc Droste, der langsam wieder trainiert, sind alle Mann an Bord.