Die Volleyballerinnen der VSG Ibbenbüren hatten die ersten vier Spiele in der Bezirksliga klar gewonnen und dabei keinen Satz abgegeben. Dann mussten sie zum SV Ems Westbevern und standen am Rande einer Niederlage. Der Favorit gewann knapp mit 3:2 (25:9, 25:15, 15:25, 22:25, 15:12), musste aber die Tabellenführung an Teuto Riesenbeck abgeben.

Die Westbevernerinnen beschäftigten Ibbenbüren bis zum Schluss. Fritz Krause war angetan von der Leistung seiner Mannschaft in den Sätzen drei, vier und fünf. „Schade, wir waren so nah dran. Wir haben 9:6 im fünften Satz geführt, um dann durch leichte Fehler in der Annahme den Vorsprung noch zu verspielen“, sagte der Ems-Trainer. „Wir haben im zweiten Teil der Partie gezeigt, dass wir mithalten können. Es fehlt aber noch die Konstanz.“

In den ersten beiden Sätzen spielten die Gastgeberinnen schlecht, da haperte es in allen Bereichen. „Besserung brachte die Umstellung im zweiten Satz mit Lisa König über die Mitte. Dadurch haben wir wesentlich druckvoller agiert“, so Krause. Mit guten Angaben zwangen die Emserinnen den Gegner zu Fehlern. Im vierten Durchgang sahen die Zuschauer auf beiden Seiten viele schöne Szenen.

Mit dem einen Punkt können Trainer und Mannschaft gut leben. Ems bleibt mit jetzt neun Zählern auf dem vierten Tabellenplatz. Knüpft das Team an die guten Leistungen in den drei letzten Sätzen gegen Ibbenbüren an, ist Rang zwei machbar. „Die nächsten Spiele werden zeigen, wo unser Weg hinführt. Nach vorne, hoffe ich“, so Krause.

Ems-Frauen: König, Brauk, T. Dirksen, H. Dirksen, Janke, Voßkötter, Laus, Brockmann.