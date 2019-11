Bever-Cup des BSV Ostbevern: Anstoß am Neujahrsabend

Ein niedersächsischer Oberligist ist diesmal dabei und ein Kreisligist aus Köln: Auf einige neue Namen und frische Gesichter dürfen sich die Freunde des Hallenfußballs beim Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern freuen. Direkt nach dem Jahreswechsel tauchen bei der fünften Auflage dieses Wettbewerbs (Frauenturniere richtet der BSV schon seit mehr als 20 Jahren aus) einige Vereine in der Beverhalle auf, die noch nie oder schon lange nicht mehr dabei waren: SSV Rhade und VfL Billerbeck zum Beispiel, SW Hollage, SuS Köln Nippes, Hammer SC, GW Nottuln und Preußen Lengerich.

29 Mannschaften aus 24 Clubs gehen aufs Parkett. Der Gastgeber und Wacker Mecklenbeck stellen jeweils drei Teams, GW Amelsbüren kommt mit zwei Truppen. „Wir haben in diesem Jahr fast 60 Mannschaften angeschrieben“, erklärt Organisationsleiterin Lena Stegemann. Der Grund, warum es aufwendiger war als sonst, das Feld zu füllen: Weil der BSV den Finaltag wieder am 4. Januar (Samstag) austragen will, beginnt das Turnier bereits am Neujahrsabend. „Eventuell am 1.1. spielen zu müssen, hat einige Vereine von einer Zusage abgehalten“, sagt Stegemann.

Altherren statt Ü 30-Frauen

Aber auch so hat der Ausrichter ein starkes Feld zusammenbekommen. Die sechs Vorrundengruppen werden am Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagabend ausgespielt. Die Endrunde beginnt am Samstag um 11 Uhr. Diesmal richtet der BSV nur ein Jugendturnier aus: am 3. Januar (Freitag) für U 13-Juniorinnen mit zehn Teams. Die U 9-Mädchen aus Ostbevern und Telgte bestreiten vor dem Finale wieder ein Einlagespiel. Ein Ü 30-Frauenwettbewerb kommt wie im Vorjahr mangels Interesse nicht zustande. Dafür kicken nach der Siegerehrung am Samstagabend Altherren aus Ostbevern, Brock und Westbevern gegeneinander. Der Veranstalter nutzt bei dem Turnier die neue Bande des Jugend-Fördervereins.

BSV trifft auf Gremmendorf

Bei der Auslosung der Vorrundengruppen am Montagabend in den Räumen der Volksbank betätigte sich Jana Karrengarn als Glücksfee, assistiert von ihrem Bruder Tim. Die BSV-Frauen treffen unter anderem auf Landesligist SC Gremmendorf. Die SG Telgte, 2019 auf Platz drei, kickt gegen Vorjahresfinalist Wacker Mecklenbeck (Westfalenliga). Die zweite BSV-Vertretung spielt gegen BW Hollage aus der Oberliga Niedersachsen und SuS 1912 Köln Nippes, den Verein von Hallensprecherin Laura Wenzel.

Die Warendorfer SU gewann zuletzt zweimal in Folge den Bever-Cup. Der Verein hat seine Mannschaft im Sommer aus der Regionalliga zurückgezogen und spielt nun in der Kreisliga A. Ein anderer Turniersieger ist also mehr als wahrscheinlich.