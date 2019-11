Nach dem gelungen Einstieg der Damen in die Winterhallenrunde 2019/20, sind am Wochenende auch die vier Herren-Teams des TC Ostbevern gefordert. Vor einer schweren Saison stehen dabei die Herren I, die in der Bezirksliga ausschließlich auf starke Gegner treffen werden.

Bereits in der ersten Heim-Begegnung am Sonntag (1. Dezember, 13 Uhr) geht es gegen TG Selm um den Klassenerhalt. Dabei muss das TCO-Team nicht nur auf die Routiniers Nico Stockmann und Johannes Hundt, sondern auch auf Spitzenspieler Steffen Grimberg verzichten. Dennoch wollen Sebastian Lensing, Lukas Peschke, Nils Müller und Sebastian Tebbe alles daran setzen, um zumindest einen Teilerfolg zu erzielen.

Die TCO-Zweite (Kreisliga) gastiert bei ihrem ersten Einsatz am Samstag (30. November, 15 Uhr) beim SV Mauritz II. Sebastian Tebbe, Nils Müller, Jonas Lehmbrock und Jörn Spahn gehen leicht favorisiert in diese Begegnung. Aufstiegsfavorit in der Liga ist eindeutig der Lengericher TC, gegen den die Tebbe-Truppe am zweiten Spieltag antreten wird.

Die Herren 30 (Bezirksklasse) empfangen am Samstag um 16 Uhr in eigener Halle den TSV Ladbergen. Max Heusel, Roland Stockhorst, Markus Dreger und Marcus Borgmann sind für das Nachbarschaftsduell top motiviert und wollen einen guten Saisonstart hinlegen. Auswärts beim Lengericher TC erwartet die Herren 40 (Bezirksklasse) eine hohe Hürde. Das Team um Mannschaftsführer Karl-Heinz Spahn hofft am Sonntag um 11 Uhr auf eine gute Tagesform, um in Lengerich etwas Zählbares mitzunehmen.