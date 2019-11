Drei Punkte aus den beiden zurückliegenden Spielen haben bei der SG Telgte für Erleichterung gesorgt. Mit nunmehr 9:9 Zählern und Rang fünf können sich die Emsstädter aber keineswegs in Sicherheit wiegen. Zum Vorletzten SV Germania Hauenhorst haben sie gerade einmal drei Punkte Vorsprung. Der Gegner TSV Handorf (7:11) braucht einen Sieg, um nicht ganz in den Abstiegsstrudel zu geraten. Daher ist die Bezirksliga-Begegnung für beide Aufgebote von richtungweisender Bedeutung. Die SG kann voraussichtlich auf den Kader setzen, der zuletzt erfolgreich war. Gespielt wird am Freitag um 20 Uhr.