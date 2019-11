Eigentlich hatten Astrid Gerdes und Melanie Kuhlenkötter ihre sportliche Laufbahn im Frühjahr 2018 beendet. Als dann im Sommer 2019 Not an der Frau war, ließen sie sich gleichzeitig zu Comebacks überreden. „ Verena Seiling hat mich gefragt, ob ich einspringen kann, weil der Kader sehr klein war“, erinnert sich Gerdes an das Gespräch im August. „Ich habe gesagt, dass ich das mit meinem Mann Thorsten besprechen muss. Für ihn war es okay, und ich wollte ja auch nicht, dass sich die Mannschaft auflöst.“

Also sagte die 32-jährige Wirtschaftsfachwirtin zu und mischte gleich beim ersten Match in Billerbeck (1:2) wieder mit. „Ich bin super aufgenommen worden, habe mich wohl gefühlt. Und es macht ja auch Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen.“

Ähnlich geht es ihrer 33-jährigen Teamkollegin, mit der sie einen gemeinsamen Freundeskreis hat. Beide spielten schon in Jugendzeiten zusammen beim SC Gremmendorf und fanden sich 2011 in Ostbevern wieder. „Ich trainiere nur freitags mit der Mannschaft und mache mittwochs weiterhin Fitness und mein Rückentraining“, so Kuhlenkötter.

„Eigentlich war das Comeback ja nur bis zum Winter geplant, wird jetzt aber wohl bis zum Saisonende dauern“, so die Wirtschaftsingenieurin. „Danach ist bei mir Schluss. Dann hatte der Verein genug Zeit, die Personalprobleme zu klären.“

Gerdes ist derzeit außer Gefecht gesetzt: „Eventuell habe ich mir am Fuß einen Ermüdungsbruch zugezogen.“ Im Februar möchte sie wieder zum Team stoßen und den zweiten Teil des Comebacks mit dem Klassenerhalt krönen.