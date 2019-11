Die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte wollen im Heimspiel gegen den SV Wilmsberg an die famose Leistung vom 3:1-Erfolg gegen Germania Hauenhorst anknüpfen. „Da haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt. Diese Euphorie wollen wir mitnehmen, auch wenn das jetzt schon wieder zwei Wochen her ist“, sagt Co-Trainer Marius Schulz und wünscht sich zu seinem 36. Geburtstag am heutigen Samstag drei Punkte als Geschenk von der Mannschaft.

Gleichzeitig wollen die Emsstädter Revanche nehmen für die 1:3-Niederlage zum Saisonauftakt in Wilmsberg. Damals stimmte die Leistung, eine Belohnung in Form von Punkten blieb jedoch aus. „Das wollen wir revidieren“, so Schulz. „Wilmsberg stellt eine körperlich robuste und Bezirksliga-erfahrene Mannschaft. Ein verschworener Haufen. Sie spielen guten Fußball, was derzeit jedoch auf ihrem Acker schwierig ist. Mit Christoph Brüggemann haben sie einen guten Trainer. Allerdings sind sie ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben.“ Das könnte auch daran liegen, dass sich Leistungsträger Alexander Hesener gleich am ersten Spieltag schwer verletzte. Zudem fielen beim Tabellenneunten in der Hinrunde weitere wichtige Spieler aus.

Auf Telgter Seite muss Konstantin Schoof noch einmal pausieren, ehe er seine Vier-Spiele-Sperre abgesessen hat. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Marc Droste, Lukas Kleinherne und Jan Plagge. Max Wulfert kehrt ins Gehäuse zurück.