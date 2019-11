SV Ems Westbevern will Aufsteiger FC Greffen erneut in die Schranken weisen

Kreisliga A -

Große Erleichterung herrschte beim SV Ems Westbevern, nachdem am vierten Spieltag mit dem 1:0-Erfolg in Greffen die ersten Zähler auf dem Konto waren. Am Sonntag stellt sich der Aufsteiger nun in Vadrup zum Rückspiel vor.