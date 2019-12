Am Anfang ging gar nichts, am Ende lief nicht viel, und die gute Vorstellung zwischendurch reichte den Telgte-Wolbeck Baskets nicht, um auch beim TVE Dortmund-Barop zu punkten. Der Zweitregionalligist verlor am Samstagabend beim Tabellennachbarn mit 62:67 (31:33). Mit vier Siegen und vier Niederlagen steht der Aufsteiger im Mittelfeld.

„Das war nicht das Spiel, was wir sonst zeigen. Wir haben unheimlich viele individuelle Fehler gemacht“, kritisierte SG-Trainer Marc Schwanemeier. „Unter der Woche waren viele Spieler krank. Man hat gemerkt, dass uns die Kräfte gefehlt haben.“

Das erklärt allerdings nur bedingt, warum die Gäste in der Anfangsphase dermaßen neben der Spur liefen. Nach sechs Minuten lag Dortmund mit 18:2 vorne. Erst dann kam Telgte-Wolbeck ins Spiel, verkürzte bis zum Ende des ersten Viertels auf 13:25 und bis zur Halbzeit auf 31:33.

Im dritten Viertel drehten die Baskets sogar richtig auf. „Das war unsere beste Phase mit einer guten Defense und wenigen Ballverlusten“, sagte Schwanemeier. Sein Team ging mit 41:35 und 51:39 in Führung, ehe sich die Fehler wieder gravierend häuften. Die Dortmunder schlugen noch einmal zurück. Sie verkürzten bis Ende des dritten Viertels auf 46:53. Im letzten Abschnitt gelangen der Spielgemeinschaft nur neun Punkte. Das war zu wenig, auch wenn die Gäste nach dem 56:58 mit 59:58 noch einen Vorsprung erspielten. Es war der letzte.

SG Telgte-Wolbeck: Trindeitmar (17), Schmidt (17), Simon König (9), Blome (8), Weichsler (4), Dammann (3), Dohmen (2), Buckermann (1), Anssari (1), Sebastian König.