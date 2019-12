Die Fußballerinnen der SG Telgte überwintern in der Landesliga auf dem fünften Platz. Mit einem 3:1 (2:0)-Sieg zum Rückrundenstart am Sonntag bei Schlusslicht Fortuna Gronau verabschiedete sich das Team in die Winterpause – und zwar „ganz entspannt“, wie Trainer Sebastian Wende betonte.

45 Minuten lang dominierte seine Truppe. „Die erste Halbzeit war richtig gut. Wir haben druckvoll gespielt und hatten viele Chancen“, so der Coach. „Der Gegner wollte, wir haben ihn aber nicht gelassen.“ Mit einem Handelfmeter brachte Leona Mors die Gäste in Führung (20.). Einen schönen Angriff über Maeva Jocksch schloss Katja Laukötter mit dem 2:0 ab (25.). Linda Focke und Alexandra Füchtenbusch vergaben weitere gute Möglichkeiten.

Ganz anders sah es zunächst nach dem Seitenwechsel aus. Die Gronauerinnen verkürzten schnell auf 1:2 und drängten auf den Ausgleich. Gefahr drohte den Gästen vor allem bei Standardsituationen. „Da haben wir den Faden verloren“, sagte Wende.

Nach rund 20 Minuten hatten sich die Telgterinnen gefangen. Sie profitierten beim 3:1 von einem Fehler der Fortuna-Torfrau, die den Ball nach einer Curtis-Flanke Selin Baysal auf die Füße faustete, die mit einem Volleyschuss traf. „Damit war die Messe gelesen“, so Wende.

SG-Frauen: Rodrigues Santos – Mors, Focke, Curtis (75. Acosta Dominguez) – Baysal, Plagge – Holtmann (82. R. Salomon), Laukötter (86. Marschall), Jocksch – Füchtenbusch, Fipke. Tore: 0:1 Mors (HE/20.), 0:2 Laukötter (25.), 1:2 Kötter (50.), 1:3 Baysal (65.).