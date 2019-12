Die Basketballer des SV 49 Dortmund-Derne sind im Frühjahr aus der 1. Regionalliga abgestiegen. Anschließend verloren sie drei Leistungsträger an den TuS 49 HammStars. Dementsprechend zäh gestaltete sich ihr Einstieg in die laufende Saison. „Sie befinden sich im Neuaufbau und sind zunächst nicht in Fahrt gekommen“, erläutert Marc Schwanemeier. „Zuletzt haben sie aber zweimal gewonnen, darunter gegen den Tabellenzweiten Schwelm, der aber nicht in bester Besetzung antreten konnte.“

Und noch eins hat der Coach der Korbjäger aus Telgte und Wolbeck in Erfahrung gebracht: „Sie haben sich nun einen amerikanischen Aufbauspieler dazugeholt, der in der höchsten College-Liga gespielt hat.“

Die SG kann wieder auf Shayan Anssari zurückgreifen, der seine Verletzung überwunden hat. Fehlen wird Beat Weichsler.