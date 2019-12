Die 2. Regionalliga der Basketballer rückt immer näher zusammen. Durch die deutliche 65:82 (35:40)-Heimniederlage der SG Telgte-Wolbeck sowie die Heimsiege von Soest und Recklinghausen II beträgt der Abstand vom Tabellenfünften bis zum Schlusslicht lediglich noch zwei Punkte.

„Dortmund war eigentlich schlagbar, aber wir haben verdient verloren“, resümierte Coach Marc Schwanemeier anschließend. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen, haben keinen Rhythmus gefunden und hatten Abstimmungsprobleme in der Offense und in der Defense.“

0:5 stand es in der dritten Minute. Aber die Gastgeber erholten sich schnell von diesem Fehlstart, glichen beim 13:13 (6.) aus und lagen nach Ende des ersten Viertels sogar deutlich mit 26:16 und später noch einmal mit 32:24 (15.) in Front. „Da war alles gut. Wir sind super gestartet.“ Allerdings vermochten seine Akteure das Momentum nicht zu transportieren und gerieten bis zur Pause mit fünf Punkten in Rückstand.

Beim 48:49 in der 28. Minute waren die Hausherren noch einmal dran, anschließend ging jedoch kaum noch etwas in ihren Reihen. Dortmund hatte die Hosen an, die Korbjäger aus Telgte und Wolbeck liefen nur noch ungeordnet hinterher. „Jeder wollte Verantwortung übernehmen, aber es hat nicht geklappt“, so Schwanemeier. „Gegen Paderborn und Salzkotten haben wir das besser gemacht.“

Neben den beiden Punkten verloren die Baskets am Samstag auch noch Jonah Dohmen. Der Aufbauspieler landete auf dem Fuß eines Gegenspielers und wird aufgrund einer Bänderverletzung in diesem Jahr wohl kein Meisterschaftsspiel mehr bestreiten. Ihr letztes Punktspiel 2019 bestreitet die SG am Freitag um 20.30 Uhr beim Tabellendritten in Schwelm.

SG: Blome (12), Schmidt (12), Anssari (7), Simon König (7), Dohmen (6), Buckermann (6), Trindeitmar (6), Dammann (5), Christopher Krone (4), Alexander Krone, Sebastian König und Mardin Ahmedin.