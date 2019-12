Eine lange Tradition hat der Nikolaus-Wettkampf in Ladbergen. Mitmachen können alle, von den Anfängern bis zu den erfahrenen Turnerinnen. Der TV Friesen war mit 32 Mädchen vertreten, die von vier Kampfrichterinnen und acht Betreuern unterstützt wurden. Zwischen 45 und 60 Turnerinnen je Jahrgang (bei insgesamt 359 Starterinnen) waren eine große Herausforderung für die Gruppe aus Telgte.

Mit hervorragenden Leistungen erreichte Wettkampfneuling Emilie Hepke (Jahrgang 2012) unter 55 Turnerinnen den fünften Platz. Lisa Habrock sicherte sich in diesem Jahrgang Rang zehn. Im Jahrgang 2011 mit 58 Teilnehmerinnen landete Milena Bitzer auf dem neunten Platz. Gleich drei Friesinnen des Jahrgangs 2009 mit 46 Sportlerinnen freuten sich über den Sprung in die Top Ten. Marie Möllers wurde Neunte, Ida Düppers Vierte, und Franziska Möllers holte den Vizemeistertitel.

Auch die übrigen Friesinnen turnten ihre Übungen souverän durch, was auch für die Übungsleiter ein Erfolg war. „Wir freuen uns, dass das Interesse am Turnen in Telgte in den letzten Jahren so zugenommen hat und wir unseren Verein mit einer so großen Gruppe bei diesem Wettkampf präsentieren konnten“, betonte Trainerin Katrin Bücker. „Die Mädchen haben sichere Übungen gezeigt und wurden mit hervorragenden Platzierungen belohnt. Ohne das Engagement unserer Kampfrichter und Betreuer wäre die Teilnahme in diesem Umfang sicher nicht möglich gewesen.“

Die weiteren Starter des TV Friesen: Luise Hendan, Amy Kühn, Afra Nathschläger (Jahrgang 2013), Elena Heumann, Leni Benkler, Sina König, Pia Heitmann, Leonie Terborg, Frida Lüken, Katy Kühn, Zoe Lien Vu, Luisa Lückener (2012), Mia Weidemann, Alessia Wüller, Lena Kölmel, Amelie Leißing (2011), Mia Hilgert, Stina-Alecia Dornseif, Pia Grothaus, Emilia Fiege, Alejandra Friedrich, Sarah Gertzen (2010), Amelie Lückener (2009), Enya Lüken, Lara Strickmann und Maike Kleimann (2008).