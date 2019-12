Für die Volleyballerinnen des SV Ems Westbevern verlief der sechste Spieltag in der Bezirksliga doppelt gut. Das Team von Trainer Fritz Krause siegte mit 3:0 (25:23, 25:10, 25:13) beim TSC Gievenbeck III und profitierte gleichzeitig von der Niederlage der VSG Ibbenbüren gegen Teuto Riesenbeck. Dadurch ist der SV Ems bis auf drei Punkte an Rang zwei herangerückt. Mit zwölf Zählern belegen die Grün-Weißen den vierten Platz.

65 Minuten benötigten die Westbevernerinnen für den Drei-Satz-Erfolg gegen Gievenbeck. Im ersten Durchgang taten sie sich schwer, lagen zeitweise sogar mit fünf Punkten zurück. „Wir waren in der Anfangsphase nicht fokussiert genug auf das Spiel. Die Annahme und die Abwehrarbeit waren zu statisch, und wir haben zu viele Eigenfehler gemacht“, so Krause. Die Mannschaft fand aber rechtzeitig wieder in die Spur und gewann den Abschnitt knapp.

Diesen Schwung nahm sie mit in den zweiten Satz, in dem Gievenbeck keine Chance bekam. Nach 0:3 zu Beginn des dritten Satzes nahm Krause eine Auszeit. Ems spielte danach beherzter und kämpfte sich zurück. „Es war eine gute Mannschaftsleistung. Wir waren in allen Elementen stärker und haben verdient gewonnen“, sagte Krause.

Ems-Frauen: Brauk, H. Dirksen, T. Dirksen, Janke, Laus, Voßkötter, Brockmann, König.