Sebastian Nieberg vom TV Friesen Telgte wird Zweiter über fünf Kilometer

Über fünf Kilometer landeten beim Nikolauf in Everswinkel acht Telgter auf dem ersten Platz in ihrer Altersklasse: Sebastian Nieberg (M 35) in 17:33 Minuten, Jens Brundieck (MHK) in 18:44 Minuten, Martin König (M 55) in 19:21 Minuten, Andreas Niermann (M 50) in 19:56 Minuten, Michael Neuhaus (MJU 18) in 20:50 Minuten, Paul Klebba (M 30) in 21:42 Minuten, Emily Wegener (WJU 18) in 24:32 Minuten und Elena Harbring (WJU 20) in 24:52 Minuten. Jeweils den zweiten Altersklassen-Platz belegten Jan-Luca Kottenhahn (MJU 16) in 19:25 Minuten und Patrick Altefrohne (MHK) in 20:36 Minuten.