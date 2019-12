Volleyballspielfest beim SV Ems Westbevern

Westbevern -

Neben Angaben, Pritschen und Baggern waren beim vorweihnachtlichen Volleyballspielfest noch weitere Aufgaben in punkto Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Koordination an neun Stationen für den U 12- und U 13-Volleyballnachwuchs des SV Ems Westbevern zu lösen. Auch die Kinder der Volleyball-AGs an den Grundschulen waren dazu eingeladen. Daher herrschte emsiges Treiben in der Sporthalle im Dorf, welches von den Eltern und Geschwistern verfolgt wurde. Der Spaß stand im Vordergrund, ein bisschen Ehrgeiz gesellte sich hinzu. Am Schluss durften sich alle Teilnehmer als Sieger fühlen. Passend zur Adventszeit gab es ja eine Tüte mit Süßigkeiten, gepackt vom J-Team um Pascal Gartenschläger und Kristina Thapa, das sich auch für den sportlich-geselligen Teil kümmerte. Für einen Imbiss hatten einige Eltern gesorgt.