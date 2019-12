Nach den ersten Spieltagen in der Bezirksliga musste man sich Sorgen machen um die zweite Handballmannschaft des TV Friesen . Der Aufsteiger kam mit einer schwachen Offensive gar nicht in die Gänge. In der Weihnachtspause sieht das schon ganz anders aus. Nach zuletzt drei Siegen stehen die Telgter auf dem siebten Platz.

Auch ein Grund für die Steigerung in der zweiten Hälfte der Hinrunde: Der Spielplan hatte es zunächst nicht gut gemeint mit dem Neuling. Er traf zuerst auf die Topteams. „Da war auch nicht alles schlecht, aber die Jungs sind erst später richtig in der Liga angekommen. Mit dem Saisonverlauf bin ich zufrieden“, bilanziert Sebastian Seitz .

Nicht gefallen hat dem Friesen-Trainer die Torquote. „Wir haben die viertbeste Abwehr, aber den drittschlechtesten Angriff“, rechnet er vor. „Wir haben gute Angriffsspieler im Kader, aber wir machen zu wenig daraus. Bis zum Abschluss spielen wir gut, dann sind wir nicht konzentriert und nicht konsequent genug. Wir machen uns das Leben damit selbst schwer.“ Zum Aufgebot gehören einige Männer, die schon in der Bezirksliga oder höher gespielt haben. „Wir gehören in diese Klasse. Für oben wird es aber nicht reichen.“

Noch zwei Spiele in der Hinrunde

Die letzten beiden Partien der Hinserie bestreitet die Friesen-Zweite in eigener Halle: am 11. Januar gegen das noch punktlose Schlusslicht TB Burgsteinfurt und am 18. Januar gegen Tabellennachbar HSG Hohne/Lengerich. „Mit unserem Kader sollten wir in dieser Saison mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen. Mein Ziel ist es, mindestens den siebten Platz zu halten“, sagt der Übungsleiter.

Er lobt das Kollektiv: „Die gesamte Mannschaft hat eine gute Entwicklung genommen. In der Abwehr sind wir deutlich stärker und variantenreicher geworden.“ Drei Spieler hebt Seitz hervor: die beiden Keeper und den Kapitän. „Torhüter ist unsere konstanteste Position. Wenn der eine mal einen schwächeren Tag hat, hält der andere die Bälle“, lobt der Trainer den routinierten Kai Schwertner und den jungen Jan Deppe.

Und Spielführer Dennis Duwe „ist ein Vorbild an Einsatz und Trainingsbeteiligung“, so Sebastian Seitz. „Er geht voran und wirkt sehr positiv auf die Mannschaft ein.“