„Ich bin mit der Hinrunde weitgehend zufrieden“, sagt Ralf Paulsen . Mit sieben Siegen aus neun Begegnungen liegen die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck II nach dem ersten Teil der Bezirksliga-Saison auf dem zweiten Platz – punktgleich mit Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus II. Dicht dahinter folgen die WSU, der TV Ibbenbüren III und TVE Greven. Aus diesem Quintett wird sich voraussichtlich der Aufsteiger zur Landesliga rekrutieren.

„Sehr ärgerlich war allerdings die sehr knappe Niederlage gegen Greven. Da hatten alle zehn Spieler einen schlechten Tag, und das Coaching war auch nicht gut.“ Die 60:75-Niederlage gegen Primus Kinderhaus II fiel hingegen recht deutlich aus. „Da war unser größter Konkurrent besser“, räumt Paulsen ein. „Wir haben gemerkt, dass wir uns noch nicht ganz so gut kennen. In einem Viertel läuft es meistens nicht so gut. Es ist noch Luft nach oben da.“

Die SG-Zweitvertretung ist im Sommer nach dem unglücklichen Abstieg aus der Landesliga neu zusammengesetzt worden. Sie besteht aus jungen Spielern (Nils Adel, Christopher und Alexander Krone, Jonah Dohmen), etwas erfahreneren Akteuren wie Marius Schäfer und ehemaligen Akteuren der dritten Mannschaft.

„Wir haben einen guten Mix und wollen schon versuchen, wieder aufzusteigen“, sagt Paulsen. „Landesliga hört sich für den Unterbau eines Zweitregionalligisten einfach besser an. Damit lassen sich junge, talentierte Spieler einfacher gewinnen.“

Mit Lennart Wichmann gesellt sich im zweiten Saisonteil, der am 11. Januar um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen Ibbenbüren III beginnt, eine Verstärkung zum Team hinzu. Der Center hat zuletzt drei Monate in Kalifornien studiert und kehrt nun in die Emsstadt zurück. „Er wird uns gerade auf den großen Positionen stark weiterhelfen. Mit ihm haben wir deutlich mehr Wechselmöglichkeiten“, freut sich Paulsen.

Allerdings besitzt lediglich der Meister ein Aufstiegsrecht in die Landesliga. „Uns darf kein Aussetzer passieren. Es wird wohl auf das entscheidende Duell gegen Kinderhaus II kurz vor Saisonende hinauslaufen“, glaubt der ehemalige Oberliga-Basketballer in Reihen des TV Friesen Telgte.