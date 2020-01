Diese Zahl spricht für sich: 44 Mannschaften mit rund 470 Jungen und Mädchen kicken an zwei Turniertagen in der Sporthalle in Westbevern-Dorf um die Pokale. Zum 40. Mal richtet die Jugendfußballabteilung des SV Ems am Samstag und Sonntag (4. und 5. Januar) die Turniere um den Volksbank-Cup aus. Bei den sechs Veranstaltungen stehe der Spaß im Vordergrund, heißt es beim Ausrichter. Insgesamt werden 94 Begegnungen ausgetragen. Gespielt wird nach den Hallenregeln und mit einem Futsalball.

Das Teilnehmerfeld hat einen besonderen Reiz, treffen die Teams doch auch auf Mannschaften, gegen die sie sonst nicht spielen. Der SV Ems darf sich unter anderem auf Kontrahenten aus Neubeckum, Nordwalde, Altenberge und Saerbeck freuen. In den Mittelpunkt rücken aber wieder die Derbys zwischen Westbevern, der SG Telgte und dem BSV Ostbevern .

Den Turniermarathon eröffnen die U 8-Junioren am Samstag um 9 Uhr. Ab 13 Uhr steht das Turner für die U 7 auf dem Programm. Die C-Jugendlichen spielen ab 17 Uhr mit Westbevern, Ostbevern, TSV Handorf und Falke Saerbeck in der Gruppe 1 sowie Telgte, 1. FC Nordwalde, Borussia Münster und BSV Roxel in der Gruppe 2.

Am Sonntag kicken um 9 Uhr die U 10-Teams des SV Neubeckum, BSV Roxel, der SG Telgte, des TuS Altenberge, von Concordia Albachten und Ems Westbevern. Acht Mannschaften sind es bei der U 9-Jugend ab 13 Uhr mit Telgte, TuS Altenberge, Preußen Lengerich, Ostbevern, Concordia Albachten, TuS Hiltrup II, DJK Dyckburg und Westbevern.

Um 17 Uhr folgt zum Abschluss noch das Turnier für D-Junioren. Auch dabei sind acht Teams im Einsatz. Grün-Weiß Gelmer, Ems Westbevern, Falke Saerbeck und Preußen Lengerich gehören zur Gruppe 1 sowie SC Greven 09, BSV Ostbevern, 1. FC Nordwalde und Borussia Münster zur Gruppe 2.