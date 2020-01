Strauchelnder Riese: BSV Ostbevern bei Bayer Leverkusen

Passiert den Volleyballerinnen des BSV Ostbevern dasselbe wie vor zwei Wochen? Da traf der Aufsteiger auf einen Gegner aus Köln, der davor deutlich hinter seinen Möglichkeiten geblieben war, in der Beverhalle aber plötzlich mit einer Galavorstellung und einem 3:0-Sieg glänzte. Im ersten Spiel des neuen Jahres und letzten Hinrunden-Match treten die BSV-Frauen am heutigen Samstagabend beim TSV Bayer 04 Leverkusen an – also wieder bei einem strauchelnden Riesen der 2. Bundesliga Nord.

Der Zweitliga-Meister von 2016 und Vizemeister der vergangenen drei Jahre bestätigte in dieser Saison mit vier Siegen in Serie zunächst die Experten, die das Werksteam um ehemalige Bundesliga-Spielerinnen wie Rebecca Schäperklaus (USC Münster, VC Wiesbaden) wieder ganz oben erwartet hatten. In den letzten sechs Partien, davon fünf auswärts, gewannen die Rheinländerinnen aber nur noch einmal. Jetzt stehen sie auf Platz sechs, einen Punkt vor Ostbevern und drei Zähler vor einem Abstiegsrang – bei einem Spiel weniger als die Konkurrenten im unteren Teil der Tabelle.

Da gehört Leverkusen auch gar nicht hin, meint Dominik Münch . „Die Mannschaft ist auf allen Positionen sehr stark besetzt, und das nahezu doppelt“, sagt der BSV-Trainer. „Warum es nach dem guten Start einen Bruch gegeben hat, ist von außen nicht zu erkennen.“

Die Spielpause, befürchtet er, habe dem Gegner gutgetan. „Leverkusen wird mir dem Ziel ins neue Jahr gehen, eine Aufholjagd zu starten. Wir wollen uns gut verkaufen und zumindest einen Satzgewinn mitnehmen“, so Münch.

Der BSV reist mit der kompletten Stammbesetzung der vergangenen Wochen an. Den 14. Platz im Kader nimmt Vittoria Ritt aus der zweiten Mannschaft ein. Sie gehört zum ersten Mal in dieser Saison zum Zweitliga-Aufgebot.

Auch wenn die Leverkusenerinnen in den Wochen vor Weihnachten arg geschwächelt haben, spricht eine andere Statistik für sie. In der heimischen Ostermann-Arena (in der Halle mit einer Gesamtkapazität von knapp 3000 Zuschauern hat Bayer 04 bislang einen Schnitt von etwas unter 500 Besuchern) hat der Serien-Vizemeister in dieser Saison alle vier Spiele gewonnen.