Die Seniorenfußballer der SG Telgte gewannen am Sonntag in Warendorf die Hallenkreismeisterschaft mit einem 3:2-Sieg im Finale gegen die SG Sendenhorst . Da wollten die Telgter A-Junioren natürlich nicht nachstehen. Parallel triumphierte der U 19-Bezirksligist in Sendenhorst beim Ligapokal , der inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft der Nachwuchskicker. Das Endspiel gewann Telgte mit 4:3 nach Verlängerung – natürlich auch gegen Sendenhorst, so wie die Großen.

Im Finale lag der spätere Sieger mit 0:2 und 1:3 in Rückstand, glich aber noch zum 3:3 aus. In der fünfminütigen Verlängerung erzielten die Grün-Weißen schließlich den Siegtreffer und bejubelten am Ende lautstark den Erfolg.

In der Vorrunde am Freitagabend hatten in Sendenhorst die SG Telgte als Erster der Gruppe B und Fortuna Walstedde als Zweiter das Ticket für die Endrunde gelöst. Dort setzten sich die Telgter in ihrer Gruppe gegen den TuS Wiescherhöfen, die Hammer SpVg und Sendenhorst II durch. Im Halbfinale schlug der SG-Nachwuchs den Bezirksliga-Konkurrenten Warendorfer SU mit 3:1.

Den Ligapokal der B-Junioren sicherte sich die Hammer SpVg mit einem 2:1-Sieg im Finale gegen GW Nottuln. Den dritten Platz belegte Gastgeber SG Sendenhorst.