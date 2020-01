In Saerbeck fand die Verbandsjugendeinzelmeisterschaft (VJEM) im Schach statt. Zwei Telgter Youngster, Simeon Brettner und Tim Pohl , mischten dabei mit. An fünf Tagen wurden viele Turnierpartien gespielt. In der freien Zeit testeten sich die Nachwuchstalente im Tischtennis, Fußball, bei Gesellschaftsspielen oder auch beim beliebtem Gesangsspiel Singstar.

Simeon Brettner nahm in der Spielklasse U 18 teil. In der ersten und zweiten Runde musste er – jeweils in einer schlechteren Stellung gegen Nikolas Nadan und Lennart Buesge – um ein Remis bangen. Anschließend erreichte er gegen Aaron Kamp eine vielversprechende Stellung, die er nach einigen Fehlzügen allerdings aufgeben musste.

Seinen ersten Sieg verzeichnete Brettner in der vierten Runde, indem er gegen Marcel Boldrick Material und die Partie gewann. Vor seinem abschließenden Duell lagen der erste und letzte Platz lediglich einen Punkt Abstand auseinander. Simeon Brettner spielte gegen David Hungeling in einer ausgeglichenen Stellung remis. Am Ende landete der aufstrebende Nachwuchsspieler mit 2,5 Punkten auf dem vierten Platz.

Die Offene Verbandsjugendmeisterschaft wurde mit sieben Runden im Schweizer System ausgespielt. Tim Pohl begann mit einem schnellen Sieg gegen Sebastian Sawinich. In der zweiten Runde bezwang er Julian Tigranjan. Gegen David Toval musste Pohl sein ganzes Können zeigen. Mit dem dritten Erfolg setzte sich der Emsstädter an der Spitze des Feldes ab.

Als stärkster Gegner erwies sich Adrian Kamp. Nach langem Spiel machte Pohl einen entscheidenden Fehler, der ihm die Partie kostete. In der fünften Runde musste David Li nach einem erbitterten Angriff Pohls auf den weißen Königsflügel aufgeben.

Nun ging es für den Telgter um Platz zwei. Als Nachziehender geriet er in eine sehr defensive Stellung, die ihm aufgrund des genauen Spiels von Niels Wenning nicht mehr als ein Remis ermöglichte. Gegen den erkrankten Elyse Habersetzer gewann er dann kampflos und landete mit 5,5 Punkten hinter dem Offenen Verbandsmeister Adrian Kamp (6,5 Zähler) auf dem zweiten Platz. „Auch wenn ich dieses Jahr nicht Verbandsmeister wurde, hat es mir dennoch sehr viel Spaß gemacht“, so Tim Pohl.