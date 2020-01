Das hatten sich die Korbjäger der SG Telgte-Wolbeck ganz anders vorgestellt. Nicht nur, dass sie Citybasket Recklinghausen II am Samstag deutlich mit 46:63 (19:34) unterlagen, sie hatten auch zu keiner Phase der Begegnung in der 2. Regionalliga das Gefühl, dem Gegner beikommen zu können. Die Gäste erwiesen sich als griffiger und entschlossener. Zudem besaßen sie die klar bessere Trefferquote.

„Unsere Offensive ist nie in den Rhythmus gekommen. Das war absolut nix, unsere schlechteste Saisonleistung“, bemängelte dann auch Coach Marc Schwanemeier, der mitansehen musste, wie seine Schützlinge einen Fehlstart nach Maß hinlegten, mit 0:12 in Rückstand gerieten und fünf Minuten ohne Korberfolg blieben.

Beim 13:19 nach Ende des ersten Viertels keimte noch einmal so etwas wie Hoffnung auf, aber anschließend ging es wieder im alten Trott weiter. „Wir waren zu hektisch und haben viele Fehler gemacht. Unsere Freiwurfquote war unterirdisch“, so Schwanemeier weiter. Lediglich elf von 24 Freiwürfen fanden ihren Weg durch das Ringgeviert.

„Unsere Defense war – außer im ersten Viertel – okay“, fand der Übungsleiter dann doch noch etwas Positives im Dickicht der Negativerlebnisse. „Recklinghausen hatte ein gutes Passspiel und auf alles die passende Antwort parat.“ Über 25:42 (27.) entglitt den Gastgebern die Begegnung zunehmend. Erst in der Schlussminute gelang ihnen ein wenig Ergebniskosmetik.

„Das war nicht unser Tag. Keiner war in Form, alle haben unter ihrem Niveau gespielt“, so Schwanemeier. „Das müssen wir in dieser Woche abstellen.“ Am Samstag gastieren die Baskets aus Telgte und Wolbeck zum Rückrundenauftakt in Salzkotten. Beim Tabellenzweiten muss eine deutliche Leistungssteigerung her.

SG: Dammann (12), Blome (10), Buckermann (4), Trindeitmar (4), Patte (3), Anssari (3), Schmidt (3), Simon König (3), Weichsler (2), Dohmen (2), Sebastian König, Ahmedin.