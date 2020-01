Wieder der Torabschluss: Friesen Telgte II verliert gegen Lengerich

Die zweite Mannschaft des TV Friesen Telgte hadert mit sich selbst: Nach dem Kantersieg gegen die TG Burgsteinfurt gab es nun eine 19:21 (8:10)-Niederlage gegen die HSG Hohne /Lengerich. Dabei hatte der heimische Handball-Bezirksligist wieder genug Torchancen.

„Ich sage es jede Woche wieder: Es lag an der Wurf-ausbeute“, erklärte TV-Trainer Sebastian Seitz . Sein Fazit fiel kurz aus, viel hatte er nicht zu sagen, als eben nochmals auf das größte Manko seiner Mannschaft hinzuweisen. „Wir erarbeiten uns Chancen für 40 Tore“, haderte Seitz mit der Verwertung im Angriff. Die Pfosten- und Lattentreffer an diesem Samstag blieben ungezählt, zudem stellte Hohne/Lengerich zwei starke Torhüter – und nutzte vorne seine Möglichkeiten.

Handball: TV Friesen Telgte II gegen HSG Hohne/Lengerich 1/20 Die Bezirksliga-Handballer des TV Friesen Telgte II verloren gegen die HSG Hohne/Lengerich mit 19:21 am 18. Januar 2020. Foto: René Penno

Die Gäste gingen rasch in Führung, der TV Friesen rannte die gesamten 60 Minuten hinterher. Beim 5:9 (23.) tat sich zum ersten Mal eine größere Lücke auf. Die Gastgeber kämpften sich wieder heran und gingen mit zwei Toren Rückstand in die Pause. Die Chance, die Partie noch zu drehen, war da, blieb aber ungenutzt. Immer wieder waren die Telgter auf ein Tor dran, der so wichtige Ausgleich gelang ihnen beim 14:14 (45.) nur einmal. Es blieb nur ein Intermezzo in dieser Partie. Denn die HSG Hohne/Lengerich zog wieder davon, erst auf zwei, dann gar auf fünf Tore (16:21/56.). Das war nicht mehr aufzuholen. Immerhin verkürzten die Friesen in der Schlussphase auf 19:21, mehr ging nicht. „Wir haben nicht zugestochen, wenn es notwendig war“, meinte Sebastian Seitz. „Lengerich war aber auch sehr abgeklärt und hat verdient gewonnen.“

TV Friesen II:Tenholt – Hotte (4/2), Enzner (1), Wichmann (3), Steinkamp (2), Große-Schute (3), Horstmann (4), Deitmer (2), Duwe, Kuschmann, Deppe, Dahlhaus.