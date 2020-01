Zum ersten Mal in dieser Saison dreistellig: Die Telgte-Wolbeck Baskets verloren beim ambitionierten Tabellenzweiten Accent Baskets Salzkotten mit 67:100 (34:48). Nach der fünften Niederlage in Folge steht die Spielgemeinschaft auf dem vorletzten Platz in der 2. Regionalliga, also auf einem Abstiegsrang.

„Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen, der Spielverlauf war nicht so deutlich“, sagte SG-Coach Marc Schwanemeier. Dass sein Team zu Recht verloren hat, bestreitet er nicht. „Salzkotten war fast vollständig besetzt, hat unheimlich hohes Tempo gemacht und sehr gut getroffen. Die Mannschaft war richtig abgezockt.“

Im ersten Viertel ging Telgte-Wolbeck das Tempo mit. Nach drei Minuten stand es 8:7 für Salzkotten, dann zog der Gastgeber auf 15:9 und 29:19 davon. Zu Beginn des zweiten Abschnitts verkürzte die SG auf 31:28 (14.) und blieb bis zum 40:34 (18.) dran, ehe der Favorit in den letzten zwei Minuten mit zwei Dreiern und einem 8:0-Punkte-Lauf glänzte. Mit 48:34 für die Hausherren ging es ins dritte Viertel, in dem sie mit dem 55:34 den Vorsprung erstmals auf über 20 Punkte ausbauten. Mit 70:46 führten sie vor dem Schlussdurchgang. Nachdem Telgte-Wolbeck mit vier Dreiern zum 72:58 (32.) ein kleines Feuerwerk gezündet hatte, nahm Salzkotten eine Auszeit. Dann spielten die Gastgeber wieder ihre Trümpfe aus und knackten mit einem abgebrühten Schlussspurt noch die 100-Punkte-Marke.

„Das war kein Spiel, das wir gewinnen müssen. Salzkotten will ja noch einmal oben angreifen“, sagte Schwanemeier. Ganz anders sieht das am nächsten Samstag (25. Januar) aus, wenn um 19.30 Uhr der Tabellen-Achte BC Soest in die Zweifachhalle am Telgter Schulzentrum kommt.

SG Telgte-Wolbeck:Trindeitmar (14), Patte (9), Simon König (9), Sebastian König (9), Blome (7), Dohmen (6), Dammann (5), Buckermann (5), Schmidt (4), Weichsler (1), Ahmedin, Anssari.