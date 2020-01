Nach dem Unentschieden in der Vorwoche gegen den SC Greven II (19:19) holten die Handballerinnen des TV Friesen mit dem 20:19 beim Tabellennachbarn 1. HC Ibbenbüren II ihren zweiten Sieg in der Kreisliga Münster. Zur Primetime am Sonntagabend sahen die Zuschauer einen Krimi.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase stand es nach einer Viertelstunde 8:8. Mit einer starken Abwehr gingen die Telgterinnen mit 12:8 in Führung (22.). Zur Pause lagen sie noch mit 13:11 vorne. Bis zur 48. Minute hielt der Gast einen Vorsprung, dann warf Ibbenbüren den Ausgleich zum 17:17. „Wir haben ein Timeout genommen und die Truppe noch mal motiviert, alles reinzuhängen“, sagte Moritz Deitmer , mit Marcel Sommer Trainer der Friesen-Frauen. In der 59. Minute gelang den Gastgeberinnen das 19:19. Cool die Antwort der Telgterinnen: Sie spielten ruhig den Angriff aus und erzielten zwei Sekunden vor Schluss den Siegtreffer. Denise Befeldt versenkte den Ball zum 20:19.

„Die Spielerinnen haben genau das umgesetzt, was wir verlangt haben“, bilanzierte Deitmer. „Die Torhüterleistung von Henrike Elpermann war sehr gut. Für eine starke Teamleistung und einen guten Torabschluss haben wir uns belohnt.“ Diesen kämpferischen Willen, so der Coach, müsse das Team auch am Sonntag (11 Uhr) beim Tabellendritten VfL Eintracht Mettingen zeigen.

TV Friesen Frauen:Elpermann – Befeldt, Neugebauer, Schlenker, Bartsch, Bockelmann, Kofoth, Hildebrandt, Wickord, Münsterkötter, Strobel, Elfering, Christ, Wojak.