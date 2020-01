Fußball: Hallen-Kreismeisterschaft in Münster

Telgte/Westbevern/Ostbevern -

Von Ralf Aumüller

Die Absage der Hallen-Kreismeisterschaft in Münster sorgt bei den Trainern aus Telgte, Ostbevern und Westbevern höchstens für Schulterzucken. Das Bedauern hält sich in engen Grenzen. Das Turnier in der bisherigen Form sei überflüssig, sind sich die Coaches einig.