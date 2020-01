Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat den Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2020/21 verabschiedet. Dieser gilt für die überkreislichen Männer-Spielklassen des FLVW ( Bezirksliga bis Oberliga Westfalen). Der Rahmenterminkalender für die überkreislichen Frauen-Spielklassen wird am 31. Januar (Freitag) veröffentlicht. Der Anpfiff zur Saison 2020/21 erfolgt am Wochenende des 9. August. Für den Zeitraum vom 31. Juli bis zum 20. August ist die erste Runde im Krombacher-Westfalenpokal angesetzt. Definitiv letzter regulärer Spieltag im Kalenderjahr 2020 ist der 13. Dezember. 2021 geht es am 31. Januar mit der Rückrunde (Staffelgröße: 17 oder 18 Mannschaften) weiter. Die kleineren Staffeln (15/16 Mannschaften) starten am 21. Februar ins neue Jahr, können die vorigen Wochenenden indes für Nachholspiele nutzen. An Pfingstmontag (24. Mai 2021) endet die Spielzeit mit dem 34. Spieltag. Für die Planung und Organisation auf Kreisebene (Spielklassen bis Kreisliga A) durch den jeweiligen Kreis-Fußball-Ausschuss (KFA) gilt der Terminkalender als Orientierung. Einzelne Termine können je nach Kreis abweichen.