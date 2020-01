Sechs Punkte hat der TV Borghorst als Tabellenzwölfter aktuell auf dem Konto. „Das ist eine Mannschaft, die wir hinter uns lassen müssen“, sagt Sebastian Seitz . „Hoffentlich treffen wir besser als zuletzt gegen Lengerich.“ Seine Friesen-Reserve ist als Achter vier Ränge und sechs Zähler besser platziert als der samstägliche Gegner. Anwurf in der Sporthalle an der Realschule ist um 18 Uhr. Seit Ende November haben die Emsstädter ausschließlich Heimspiele bestritten, sodass sie sich erstmal wieder an eine Auswärtskulisse gewöhnen müssen, zumal in Borghorst ohne Harz am Ball und an den Händen gespielt wird. Mehrere Friesen-Handballer waren unter der Woche erkrankt, dennoch hofft Coach Seitz auf ihren Einsatz zum Rückrundenstart. Marvin Scholz fehlt verletzungsbedingt.