Der Fußballkreis Münster zeichnete auf seinem Ehrenamtstag in Ottmarsbocholt zahlreiche heimische Sportler mit DFB-Ehrenamtspreisen aus. Darunter befand sich auch Jaclyn Remkamp (unten) von der SG Telgte . Sie begann das Fußballspielen bei den Emsstädtern mit acht Jahren. Als Zwölfjährige leitete sie bereits als Schiedsrichterin unter Aufsicht die ersten Spiele bei den E-Juniorinnen. Kurze Zeit später wurde sie als Trainerin in verschiedenen Nachwuchsmannschaften der SG Telgte aktiv. Mit 18 Jahren befindet sie sich nun schon in ihrem sechsten Trainerjahr. Im Oktober 2017 absolvierte Remkamp als jüngste Teilnehmerin den online-unterstützten C-Lizenz-Lehrgang des heimischen Kreises mit Erfolg. Zudem begleitete sie mit einer Sondergenehmigung eine zweiwöchige Ferienfreizeit der U13-Mädels nach Landenhausen.