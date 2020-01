An den Feiertagen kurz vorm Jahreswechsel durfte sich Stefan Dornseif keinen ausschweifenden Lebensstil gönnen. Keine Naschereien, kein fettes Essen, keine langen Feste. „Große Weihnachtssünden waren nicht drin“, sagt der Telgter. Schließlich steckte der Kickboxer zu diesem Zeitpunkt schon mitten in den Vorbereitungen auf die Deutsche Meisterschaft in der Disziplin K1. In dieser Vollkontakt-Variante hat Dornseif noch nicht so viel Erfahrung.

Der Verzicht auf das süße Leben hat sich gelohnt. Bei den Titelkämpfen in Bielefeld holte der 36-Jährige am Wochenende im K1 in der Klasse bis 90 Kilogramm die Silbermedaille. So wie 2019, als er allerdings im Wettkampf des Verbandes WFMC (World Fightsport & Martial Arts Council) startete. Diesmal stieg er für den kleineren IBV (Interaktiver Budo Verband) in den Ring. „Wir wollten mal einen anderen Verband ausprobieren“, erklärt Dornseif.

Wiegen schon am Vorabend

Dass es schon am Vorabend des Wettkampfes zum Wiegen ging, empfand er als sehr angenehm. „So konnte ich abends und morgens vernünftig essen, um Kraft zu tanken.“ 89,5 Kilogramm brachte er auf die Waage. Sechs Kickboxer starteten in seiner Kategorie, insgesamt waren es rund 900 in Bielefeld. Den ersten Kampf dominierte der Telgter nach Punkten. „Das war eine klare Entscheidung der Kampfrichter.“ Das zweite Duell verlor er knapp mit 9:10, ärgerte sich darüber aber keineswegs. „Ich bin zufrieden, der zweite Platz ist sehr gut. Ich lerne aus dem Finalkampf und nehme daraus eine Menge mit“, bilanziert Dornseif.

Weltmeister im Leichtkontakt

In den Wochen vorher habe er „viel, intensiv und gut trainiert“, auch mit Sparringspartnern anderer Vereine. Dornseif gehört zum COMA-Team (Center Of Martial Arts) mit Sitz in Glandorf und Lengerich.

K1 ist die etwas härtere Variante im Kickboxen. Erlaubt sind auch Kniestöße zum Körper und Kicks zum Oberschenkel – anders als im Leichtkontakt. In dieser Disziplin wurde Dornseif 2018 und 2019 WFMC-Weltmeister in seiner Klasse. Welche Meisterschaften er in diesem Jahr bestreitet, ist noch offen. Den Kickboxern ist die Wahl des Verbandes freigestellt. Beim IBV gibt es keine Weltmeisterschaften, dazu ist dieser Verband zu klein.

Seit Jahren ein Traum

Fest steht ein Termin, auf den der Emsstädter schon lange hinfiebert: ein 15-tägiger Trainingsurlaub in Thailand. Ab Mitte März bildet er sich in einer Kampfschule fort – mit zwei Übungseinheiten pro Tag, eine am Morgen, eine am Abend. „Training in Thailand ist schon seit Jahren ein Traum von mir“, sagt Dornseif. Auch dann wird er natürlich so leben, wie es sich für ein ambitionierten Sportler gehört.