Die vergangenen sechs Spiele haben die Telgte-Wolbeck Baskets verloren. Dass der Aufsteiger in die 2. Regionalliga seine Talfahrt am Samstagabend stoppt, ist eher nicht zu erwarten. Der Vorletzte muss beim Tabellenführer antreten, beim TuS 59 Hamm Stars.

„Wir sind ganz klar kein Favorit. Chancen haben wir aber immer“, sagt Marc Schwanemeier, der Coach der Spielgemeinschaft. Die Chancen sind sogar gestiegen. Der zuvor so souveräne Spitzenreiter (elf Siege in den ersten elf Matches) schwächelt. In Schwelm und gegen den SVD Dortmund gab es zuletzt die ersten beiden Niederlagen.

Was das jetzt für die Baskets heißt? Schwanemeier weiß es auch nicht. Sicher ist nur: „Hamm muss gewinnen, sonst wird es noch eng.“ Verfolger Salzkotten macht Druck auf den Ersten.

Das Hinspiel verlor Telgte-Wolbeck deutlich mit 56:78. Beim Wiedersehen müssen Leon Schmidt (Zehenentzündung) und Shayan Anssari (Handverletzung) zuschauen.